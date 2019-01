17 gennaio 2019- 16:11 Caporalato: Gelmini, 'fronte comune contro questo cancro'

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Sgominata a Latina banda che sfruttava i lavoratori. Centinaia di stranieri impiegati in lavori agricoli in 'condizioni disumane'. Un plauso alle Forze dell’Ordine e ai magistrati. Fare fronte comune per sradicare questo cancro è un dovere di tutti". Così su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.