17 gennaio 2019- 16:17 Caporalato: M5S, altri passi importanti contro sfruttamento

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - “Dopo gli arresti di ieri in Basilicata, oggi un’altra operazione a Latina con 6 arresti e 50 indagati contro il caporalato. È un altro importante passo della nostra lotta contro lo sfruttamento sul lavoro, soprattutto nel settore agricolo”. Lo affermano i deputati del Movimento 5 Stelle membri delle commissioni Lavoro e Agricoltura della Camera. “L’Ispettorato del Lavoro, rafforzato dall’attenzione del nostro ministro Luigi Di Maio che ha messo alla guida dell’ente il generale Leonardo Alestra, ha lavorato con la Procura per portare alla luce reati come lo sfruttamento del lavoro, l’estorsione, l’autoriciclaggio, la corruzione e i reati tributari -aggiungono-. Ringraziamo quanti tra le Forze dell’Ordine, gli ispettori e la magistratura hanno permesso di smantellare una vera organizzazione criminale e far sentire la presenza dello Stato a tutela dei lavoratori”.