17 gennaio 2019- 15:42 Caporalato: Martina, 'legge approvata con noi produce frutti'

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - “Grazia al lavoro che abbiamo fatto con l’approvazione della legge contro il caporalato, sono stati individuati 5222 lavoratori irregolari e 387 vittime di sfruttamento in agricoltura per mezzo dell’attività di polizia giudiziaria”. Lo afferma Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd, citando i numeri del rapporto annuale dell’Attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale dell’Ispettorato nazionale del lavoro del febbraio 2018. “Inoltre -aggiunge l'ex ministro delle Politiche agricole- sono stati emessi 360 provvedimenti di sospensione di attività imprenditoriali, di cui 312 successivamente revocati a seguito di regolarizzazione”.