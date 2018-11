10 novembre 2018- 13:21 Caporalato: Rota (Cisl), urgente tavolo, Governo sia coerente

Roma, 10 nov. (AdnKronos) - “La nostra politica non è certo esemplare quanto a responsabilità e coerenza. Non si può parlare di dignità del lavoro e poi cancellare dalla legge di bilancio in un solo colpo di penna il tavolo sul caporalato, uno strumento fortemente invocato dal mondo del lavoro e su cui, dopo i fatti di agosto a Foggia, era stato promesso un piano concertato triennale”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Fai Cisl Onofrio Rota nel suo intervento alla tavola rotonda “Secondo la propria specie. Per la diversità, contro la disuguaglianza”, in occasione della 68ma Giornata nazionale del Ringraziamento, in corso a Pisa oggi e domani. “Gli arresti di questa mattina in Puglia, a Ginosa, assieme alle segnalazioni che riceviamo con il nostro servizio Sos Caporalato - ha affermato il sindacalista - confermano quanto ancora sia diffusa questa piaga. Serve un coerente passo in avanti”.“Tutelare l’eccellenza del Made in Italy agroalimentare significa anzitutto valorizzare il lavoro di chi la produce. Propongo di svolgere la prossima Giornata del Ringraziamento proprio in Puglia, con un pellegrinaggio nel ghetto di Manfredonia. Questa sì che sarebbe un’azione coerente con il messaggio di Papa Francesco e della Giornata del Ringraziamento, contro le disuguaglianze e per la dignità della persona”, ha concluso Rota.