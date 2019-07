29 luglio 2019- 16:28 Carabiniere ucciso: Cisl chiede scusa per parole insegnante Novara (2)

(AdnKronos) - "Rivolgete le nostre scuse anche alla famiglia del vice brigadiere Mario Cerciello Rega perché il loro progetto di vita è stato interrotto troppo presto per quell’ideale che fa però onore all’uomo, all’Arma e alla nazione - continuano i sindacalisti - Fate pervenire a tutti i vostri uomini e donne il saluto della Cisl che ritiene fondamentale il ruolo che l’Arma svolge e che, in tutte le sue accezioni, ne apprezza la qualità e l’onore"."Ci auguriamo - conclude la lettera - che ci possa essere occasione di incontro e di confronto, con l’auspicio di operare sempre affinché i valori fondanti di questo Paese non vengano mai offuscati e diventino forza di crescita e sviluppo per tutti. Un pensiero speciale va ai giovani che tutti noi abbiamo l’arduo compito di informare e formare, al fine di realizzare forme concrete di cittadinanza attiva e responsabile".