CARABINIERI: ANTOCI, CON CACCIATORI SICILIA NUOVO IMPULSO A LOTTA A MAFIA

13 maggio 2017- 15:17

Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Già successivamente al mio attentato erano state utilizzate le competenze dello speciale corpo dei 'Cacciatori di Calabria' e l’odierna istituzione di uno specifico reparto, a pochi passi dal territorio dei Nebrodi, fornisce un nuovo impulso alla repressione dei reati delle aree rurali. Il nostro impegno e il nostro operare sta dando i giusti risultati per una Sicilia da liberare dalle connivenze e dalle infiltrazioni mafiose". Lo ha detto il presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, che oggi ha partecipato alla base di Sigonella alla cerimonia di istituzione dei 'Cacciatori di Sicilia'. Compito prioritario dello squadrone sarà quello battere le zone più impervie della Sicilia in cerca dei grandi latitanti di Cosa Nostra nonché agire per la prevenzione e la repressione dei reati delle aree rurali.