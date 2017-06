CARABINIERI: COMANDANTE LEGIONE SICILIA, DA PALERMO SEGNALI DI RINASCITA

5 giugno 2017- 19:41

Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - "Il tributo di sangue pagato da esponenti delle forze dell'ordine, magistrati, amministratori, sindacalisti ha contribuito alla rinascita delle coscienze. Oggi a Palermo non mancano i segnali di rinascita. Un 'rinascimento' che trova riscontro nel riconoscimento di Palermo quale Capitale italiana della cultura". A dirlo è stato il comandante della Legione Carabinieri Sicilia, generale di Brigata Riccardo Galletta, durante il suo intervento alla cerimonia per il 203esimo anniversario della Fondazione dell'Arma a piazza del Parlamento.Dopo lo schieramento dei reparti e la lettura del messaggio del capo dello Stato, Sergio Mattarella, il generale di Brigata Riccardo Galletta ha tracciato un breve bilancio dell'attività dell'Arma. Un bilancio che fa segnare numeri in crescita. Sono stati, infatti, oltre 6mila gli arresti con un incremento del 7 per cento rispetto allo scorso anno. Di questi 269 sono le persone finite in manette per associazione mafiosa. Le denunce in stato di libertà sono state, invece, 57mila, il 15 per cento in più rispetto allo scorso anno.