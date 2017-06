CARABINIERI: COMANDANTE LEGIONE SICILIA, DA PALERMO SEGNALI DI RINASCITA (2)

5 giugno 2017- 19:41

(AdnKronos) - "L'Arma insieme alle altre forze di polizia - ha aggiunto il comandante della Legione carabinieri Sicilia- è un elemento del complesso meccanismo per la tutela del vivere civile". E dopo aver ricordato "la forza vitale della tradizione" che consente all'Arma di continuare il suo percorso nel terzo millennio e i caduti vittime del dovere ha spiegato: "La società e le nostre Istituzioni forse non hanno bisogno di eroi ma di persone in cui è profondamente radicato il senso del limite, la consapevolezza di venire incontro alle esigenze della gente".