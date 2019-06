4 giugno 2019- 15:18 Carabinieri: gen. La Gala, 'in Veneto reati predatori in calo, ma attenti a truffe ad anziani'

Padova, 4 giu. (AdnKronos) - “Al primo posto per noi c’è la difesa del tessuto economico del Nordest, dove i carabinieri hanno recentemente sgominato nelle diverse province, pericolose bande di criminalità organizzata radicate al territorio regionale ma legate alle mafie tradizionali. La nostra attenzione è concentrata anche sugli anziani, sulle truffe ai più deboli, e sulle violenze in famiglia". Lo ha sottolineato il comandante della Legione Veneto gen. Giuseppe La Gala oggi in occasione dell’anniversario per i 205 anni dalla fondazione dell’Arma, che verrà festeggiato ufficialmente domani in Prato della Valle: una festa aperta a tutti i cittadini. Infatti, la vicinanza dell'Arma al cittadino e soprattutto alle fasce più deboli della popolazione è stato il tema più volte sottolineato dai vertici dell'Arma dei Carabinieri oggi nel corso della conferenza stampa svoltasi nella sala bianca del Caffè Pedrocchi a Padova. Il comandante Interregionale carabinieri “Vittorio Veneto”, generale Enzo Bernardini, ha quindi inaugurato la mostra: “Storia, ricordi e tradizioni” al Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea di Padova, al Piano Nobile dello stabilimento “Pedrocchi”.L’esposizione, organizzata dal Comando Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto” di Padova, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune e la direzione del Pedrocchi, comprende preziose uniformi antiche e pubblicazioni che illustrano la storia dell’Arma, arricchite da cimeli, cartoline, fotografie e documenti, tra cui una fedele riproduzione delle “Regie Patenti”, ovvero l’atto istitutivo del Corpo dei Reali Carabinieri, emanato dal Re Vittorio Emanuele I il 13 luglio 1814. Inoltre, è stata predisposta una sala in cui sarà possibile ripercorrere la storia dell’Arma dei carabinieri e le sue peculiarità attraverso la visione di un filmato realizzato dal comando generale dei carabinieri.