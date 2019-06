4 giugno 2019- 15:18 Carabinieri: gen. La Gala, 'in Veneto reati predatori in calo, ma attenti a truffe ad anziani' (2)

(AdnKronos) - E, il comandante della Legione Veneto dei carabinieri gen. La Gala ha poi presentato i dati dell'attività dello scorso anno dell'Arma in regione dicendo che "possiamo essere molto soddisfatti del lavoro svolto: i reati predatori sono in calo: - 15/20 % è il dato che si registra in regione per quanto riguarda le rapine, con in via di estinzione quelle ai danni di banche e uffici postali, calano di meno i furti in casa, mentre aumentano di poco i furti nei negozi e i borseggi”.Il generale La Gala ha inoltre ricordato che in Veneto il 93% dei Comuni è “coperto” dalla sicurezza data dalla presenza delle caserme dell'Arma anche nei piccoli paesi: il 75% della popolazione locale ha come punto di riferimento i carabinieri: con l’80 % dei reati commessi che vengono denunciati ai militari dell’Arma, un numero che supera la media nazionale che si attesta al 72%.Quindi, a livello provinciale, per quanto riguarda Padova, il comandante Oreste Liporace ha sottolineato l’attenzione costante alle persone sole e anziane: “A fronte di una costante diminuzione dei reati predatori registriamo aumenti di truffe ad anziani e truffe informatiche, la concentrazione dell’Arma è alta e ci stiamo impegnando sempre più su questo fronte”.