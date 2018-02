CARABINIERI: GEN. NISTRI IN VISITA AL COMANDO INTERREGIONALE VITTORIO VENETO

Padova, 2 feb. (AdnKronos) - Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, e’ giunto a Padova in visita al Comando Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”.Al suo arrivo, nella storica caserma intitolata alla medaglia d’argento al valor militare Generale Giuseppe Dezio, il generale Nistri e’ stato accolto dal Comandante Interregionale, Generale di Corpo d’Armata Aldo Visone, presenti i comandanti e le rappresentanze delle Legioni Carabinieri “Veneto”, “Emilia Romagna”, “Friuli Venezia Giulia” e “Trentino Alto Adige” e dei Carabinieri Forestali.Il Comandante Generale, che peraltro, da ufficiale subalterno, ha prestato servizio presso il Comando del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto”, ha incontrato una rappresentanza di Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio presso i suddetti reparti, ai quali ha espresso il proprio compiacimento per i rilevanti risultati ottenuti nell’azione di prevenzione e di contrasto ad ogni forma di criminalità, nonché per l’efficacia dell’attività di controllo del territorio e di tutela dell’ordine pubblico a favore delle comunita’ locali.