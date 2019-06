5 giugno 2019- 08:56 Carabinieri: Mattarella, 'dedizione a bene comune e presidio a valori comunità'

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Un lungo cammino della storia d’Italia, nell’ambito della quale i Carabinieri sono protagonisti, per la loro dedizione al bene comune e per il presidio espresso dei valori più alti della nostra comunità: la libertà, l’unità, la coesione sociale, la legalità". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al generale Giovanni Nistri, comandante dell'Arma, in occasione del 205/mo anniversario di fondazione. (segue)