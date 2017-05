CARABINIERI: NASCONO I CACCIATORI DI SICILIA PER RICERCA LATITANTI (2)

13 maggio 2017

(AdnKronos) - Inoltre, per particolari esigenze operative, lo Squadrone carabinieri eliportato 'Cacciatori Sicilia' potrà integrare temporaneamente il dispositivo dell'Arma in altre regioni e rafforzare i servizi svolti dai Comandi territoriali, con aliquote di forza di entità variabile. Potrà essere impiegato anche nelle operazioni di soccorso in caso di calamità e nelle attività di ricerca e soccorso di persone disperse in zone impervie.