CARABINIERI: NEO COMANDANTE CULQUALBER IN VISITA AL COMANDO LEGIONE SICILIA

4 maggio 2017- 11:24

Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - Visita al Comando Legione carabinieri Sicilia per il generale di divisione Luigi Robusto, neo comandante del Comando interregionale Culqualber. A fare gli onori di casa è stato il comandante della Legione, generale di brigata Riccardo Galletta. Durante la visita il comandante interregionale ha reso gli onori alla bandiera di guerra del 12° battaglione Sicilia, firmato il libro d’onore e incontrato i delegati del Consiglio di base della rappresentanza militare, l’Associazione nazionale carabinieri e il personale del Comando Legione, del 12° Battaglione, del Raggruppamento e delle Unità specializzate dell’Arma. Il generale Robusto ha espresso il proprio "orgoglio per aver assunto il comando di due Legioni, la cui storia riunisce territori in cui uomini di valore hanno scritto pagine eroiche nella storia della Benemerita". Nel pomeriggio, accompagnato dal colonnello Antonio Di Stasio, comandante provinciale dei carabinieri di Palermo, ha incontrato a Palazzo Comitini il sindaco della città metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando. Prima di lasciare il capoluogo siciliano, ha voluto rendere omaggio al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e al capitano Mario D’Aleo recandosi sui luoghi degli attentati per rendere omaggio a coloro che "con profonda dignità hanno dimostrato amore per i più deboli, terzietà e rigore morale, ponendosi quale indubbio riferimento e elevato esempio soprattutto per i giovani".