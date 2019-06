5 giugno 2019- 11:07 Carabinieri: Salvini, 'punto di riferimento per la comunità'

Ascoli Piceno, 5 giu. (AdnKronos) - "Oltre a raccogliere reati e a perseguire delinquenti siete e continuerete ad essere per almeno altri 205 anni un punto di riferimento per la socialità, per la comunità. Lo dico con orgoglio da ministro dell'Interno che ha alle 'dirette dipendenze' la Polizia di Stato, però questa è una bella competizione tra Corpi dello Stato, tra anime dello Stato. Di questo vi ringrazio". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, partecipando ad Ascoli Piceno alle celebrazioni per il 205/mo anniversario dell'Arma dei Carabinieri.