CARBURANTI: DA 19.30 SCIOPERO GESTORI ESSO IN 7 REGIONI, FINO ALLE 7 DEL 7 LUGLIO

5 luglio 2017- 18:24

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - Parte queste sera alle 19.30 la seconda ondata di sciopero dei gestori a marchio Esso ceduti nell’ambito del modello grossista nelle regioni di Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Marche, Veneto e Trentino. La chiusura sarà osservata sino alle 7 del 7 luglio. Lo rendono noto in un comunicato congiunto Faib, Fegica e Figisc.In questo modo, sottolineano, "continua la mobilitazione dei gestori Esso ceduti, insieme alle attrezzature petrolifere, a retisti privati che non intendono mantenere gli impegni contrattuali. Lo sciopero denuncia una grave discriminazione a danno di questi gestori che, unitamente all’intera categoria, rimangono senza alcuna tutela nelle mani di speculatori senza scrupoli che fidano, per la loro impunità, sulla superficialità di chi dovrebbe far rispettare le regole".