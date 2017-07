CARBURANTI: DA 19.30 SCIOPERO GESTORI ESSO IN 7 REGIONI, FINO ALLE 7 DEL 7 LUGLIO (2)

5 luglio 2017- 18:24

(AdnKronos) - Lo sciopero dei gestori, rilevano, "denuncia l’assenza di Ministero e Governo che inermi rimangono a guardare. I gestori chiedono con forza un sistema di regole certo ed una Pubblica Amministrazione in grado di farle rispettare. Fuori dalle regole non ci sarà più alcuna garanzia per i consumatori, per i gestori, per i lavoratori e per il Paese, consegnando il futuro della mobilità - diritto costituzionalmente garantito - nelle mani di chi avrà meno scrupoli".Faib Fegica e Figisc invitano i Gestori di queste Regioni, "già trasferiti ad operatori privati che non intendono mantenere i precisi impegni contrattuali definiti, ai sensi della Legge, con la Esso, a chiudere i loro impianti per rivendicare i loro diritti. Si ricorda che alla chiusura degli impianti in queste Regioni cui, territorialmente, potranno aggiungersi realtà che operano in altre zone del Paese – così come la facoltà di individuare territorialmente, anche altre azioni di protesta mirate a discrezione dei gestori coinvolti – farà seguito una giornata di mobilitazione nazionale di tutta la Categoria, con Manifestazione generale a Roma".