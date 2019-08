8 agosto 2019- 11:04 Carburanti, Eni e Q8 tagliano i listini

Roma, 8 ago. (AdnKronos) - Non si arrestano i ribassi sulla rete carburanti italiana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo in brusca discesa, infatti, Eni ha messo a segno il terzo taglio in 7 giorni, riducendo di un ulteriore centesimo i prezzi raccomandati di benzina e diesel, e Q8 ha limato i due carburanti di 1 cent. Di conseguenza, si rafforza la tendenza alla discesa dei prezzi praticati sul territorio. In particolare, in base all'elaborazione di 'Quotidiano Energia' dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,593 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,590 a 1,613 euro/litro (no-logo a 1,581). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,475 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,471 a 1,497 euro/litro (no-logo a 1,461).Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è di 1,732 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,707 a 1,805 euro/litro (no-logo a 1,631), mentre per il diesel la media è a 1,618 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie tra 1,603 e 1,706 euro/litro (no-logo a 1,512). Il Gpl, infine, va da 0,600 a 0,631 euro/litro (no-logo a 0,605).