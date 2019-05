22 maggio 2019- 09:29 Carburanti: prezzi fermi anche oggi

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - Fermi anche oggi i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Quotazioni dei prodotti raffinati in calo. E' quanto emerge dalle rilevazioni della Staffetta. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,631 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,638, pompe bianche 1,609), diesel a 1,519 euro/litro (+1, compagnie 1,526, pompe bianche 1,497). Benzina servito a 1,750 euro/litro (invariato, compagnie 1,790, pompe bianche 1,655), diesel a 1,646 euro/litro (+1, compagnie 1,687, pompe bianche 1,544). Gpl self service a 0,611 euro/litro, servito a 0,643 euro/litro (invariato, compagnie 0,651, pompe bianche 0,631), metano self service 0,986 euro/kg, servito a 0,997 euro/kg (invariato, compagnie 1,011, pompe bianche 0,985), Gnl 0,932 euro/kg (compagnie 0,948 euro/kg, pompe bianche 0,941 euro/kg).Queste le medie dei prezzi praticati in autostrada: benzina self service 1,719 euro/litro, servito 1,904 euro/litro, gasolio self 1,613 euro/litro, servito 1,825 euro/litro, Gpl 0,739 euro/litro, metano 1,106 euro/kg, Gnl 0,984 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 469 euro per mille litri (-2), diesel a 493 euro per mille litri (-5, valori arrotondati).