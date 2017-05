CARBURANTI: QE, RITOCCHI IN DISCESA, TOTALERG LIMA BENZINA E DIESEL

30 maggio 2017- 09:07

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - Si rivedono i ribassi sulla rete dei carburanti italiana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo tornate a stabilizzarsi dopo due sedute in discesa, infatti, si registrano oggi le limature di TotalErg sui prezzi raccomandati di benzina (-0,5 cent) e diesel (-1 cent), nel primo intervento in calo delle compagnie da tre settimane a questa parte. Sul territorio, prezzi praticati per ora senza particolari variazioni. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,521 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,513 a 1,545 euro/litro (no-logo 1,499). Il prezzo medio praticato del diesel è pari a 1,367 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,365 a 1,386 euro/litro (no-logo a 1,341).Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,645 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,601 a 1,729 euro/litro (no-logo a 1,532), mentre per il diesel la media è a 1,496 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie da 1,455 a 1,572 euro/litro (no-logo a 1,375). Il Gpl, infine, va da 0,584 a 0,616 euro/litro (no-logo a 0,588).