21 febbraio 2019- 09:19 Carburanti: Quotidiano Energia, prezzi ancora in rialzo

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Ancora in rialzo i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, dopo la mossa decisa ieri da Eni. In aumento anche le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. I rialzi dei listini continuano a riversarsi sui prezzi praticati alla pompa. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,529 euro/litro (+4 millesimi, pompe bianche 1,502), diesel a 1,468 euro/litro (+4, pompe bianche 1,442); benzina servito a 1,655 euro/litro (+3, pompe bianche 1,552), diesel a 1,595 euro/litro (+3, pompe bianche 1,490); gpl a 0,635 euro/litro (-4, pompe bianche 0,637), metano a 0,997 euro/kg (invariato, pompe bianche 0,983). Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 387 euro per mille litri (+7), diesel a 467 euro per mille litri (+3, valori arrotondati).