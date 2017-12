CARBURANTI, RIALZI PER GPL

5 dicembre 2017- 09:36

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - Ritocchi al rialzo sulla rete carburanti italiana. Dopo il primo cenno in salita di Tamoil venerdì scorso, infatti, oggi IP e TotalErg hanno rivisto all’insù di 1 centesimo i prezzi raccomandati del Gpl, a valle dell’aumento dei prezzi di contratto del propano. Intanto, cambio di rotta per le quotazioni della benzina e del diesel in Mediterraneo, tornate a scendere.Sul territorio, quindi, prezzi del Gpl con segnali di crescita, mentre sui prezzi praticati di verde e gasolio continua a dominare la calma. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di 'Quotidiano Energia' dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,540 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,536 a 1,561 euro/litro (no-logo 1,521). Il prezzo medio praticato del diesel è pari a 1,402 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,399 a 1,417 euro/litro (no-logo a 1,385).Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,672 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,637 a 1,756 euro/litro (no-logo a 1,559), mentre per il diesel la media è a 1,537 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie da 1,502 a 1,626 euro/litro (no-logo a 1,422). Il Gpl, infine, va da 0,652 a 0,667 euro/litro (no-logo a 0,634).