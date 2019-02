1 febbraio 2019- 17:21 Carburanti: sindacati, Bitonci convoca gestori, congelato sciopero del 6

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - Congelato lo sciopero del 6 febbraio dei gestori dei carburanti. Ad annunciarlo in una nota congiunta Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc - Anisa Confcommercio dopo che ieri il sottosegretario al Mef, Massimo Bitonci, ha convocato le sigle sindacali dei gestori per il 5 febbraio prossimo, presso la sede ministeriale di Via XX settembre. "La convocazione -prosegue la nota sindacale- fa seguito alla proclamazione dello sciopero nazionale dei Gestori degli impianti di rifornimento carburanti, già previsto per la giornata di mercoledì 6 febbraio prossimo".La chiusura, rilevano i sindacati, "era stata motivata da una serie di decisioni riconducibili al ministero dell'Economia e delle Finanze che hanno modificato sensibilmente gli impegni precedentemente assunti dal Governo volti a riconoscere il maggior aggravio, riconosciuto come ingiusto e non voluto, subito dai Gestori, in ragione dei costi collegati all’utilizzo delle carte di pagamento elettroniche per le transazioni sui carburanti, sul cui prezzo al pubblico pesa l’imposizione fiscale, come è noto, per una parte preponderante (oltre il 65%)".Alla luce della convocazione, Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio annunciano "di avere 'congelato' sia l’iniziativa di sciopero che l’avvio dell’altra protesta alla prima collegata, già programmata per oggi primo febbraio, che avrebbe portato all’emissione della fattura elettronica solo per i rifornimenti carburanti pagati con bonifico anticipato o assegno circolare. Si tratta -spiegano i gestori - di un’apertura di credito che la categoria offre al sottosegretario, ma che naturalmente attende di essere corrisposta dalla definizione tangibile e formale delle soluzioni adatte a dare risposta a tutte le criticità già da tempo denunciate, già nell’incontro del 5 febbraio. Ove ciò non avvenisse, tutte le iniziative proclamate e al momento 'congelate' non potrebbero che essere attuate".