12 dicembre 2018- 17:32 Carburanti: Up, in 2018 20.800 punti vendita, lontani da standard Ue

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - Nel 2018 il numero dei punti vendita carburanti dovrebbe attestarsi a 20.800 unità, in riduzione di 200 unità rispetto ai 21.000 del 2017. E' quanto emerge dal preconsuntivo petrolifero 2018 di Up. Un numero, questo, "circa il doppio rispetto alla media europea per un erogato che rappresenta la metà rispetto alla media Ue", sottolinea il presidente Claudio Spinaci. "Siamo sempre più lontani dall'Ue. Da anni è così e questo dimostra che si tratta di un problema strutturale che impedisce una razionalizzazione del settore. Probabilmente è legato anche al fenomeno dell'illegalità", spiega il presidente di Up nel corso della presentazione del rapporto.La rete 'colorata' con i marchi delle maggiori aziende petrolifere e quelli della Gdo hanno coperto il 75% del totale, pari a 15.637 punti vendita (-549 rispetto al 2017), con un erogato medio di 1.444 mc/anno (+1%). Il numero di punti vendita delle 'pompe bianche' mette a segno un ulteriore progesso, arrivando a 5.163 impianti (+349), con un erogato intorno a 1.163 mc/anno (+0,5%). Dati che dimostrano come la nostra rete distributiva sia ancora lontana dagli standard europei per il dilagare di pratiche illegali, che danneggiano Erario, ambiente e consumatori.