15 novembre 2018- 12:21 Carceri: Bonafede, dobbiamo fare sapere cosa accade all'interno

Palermo, 15 nov. (AdnKronos) - "dobbiamo fare sapere cosa accade nelle carceri italiane. E' molto importante". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede intervenendo al carcere Ucciardone di Palermo per la firma del protocollo d'intesa che prevede di fare lavorare un gruppo di detenuti per lavori di pubblica utilità a Palermo. "Bisogna far capire ai cittadini che il carcere fa parte di tutta le realtà della giustizia è una realtà che è importante, anche in termini di prevenzione - dice Bonafede - Ci sono cittadini che si sono fatti il selfie con il detenuto che stava lavorando fuori, perché non sanno che si può fare questa esperienza. Dobbiamo fare in modo di fare sapere cosa succede nelle carceri. In tutti i posti dove vado, parlo delle visite che faccio nelle carceri, parlo della Polizia penitenziaria". E conclude: "Io credo molto in questo protocollo, e ringrazio tutti coloro che lo hanno reso possibile".