CARCERI: BONINO, SPERO BERNARDINI SI RIPRENDA PRESTO

21 giugno 2017- 20:28

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "Lasciatemi cogliere questa occasione per augurare, come ci auguriamo tutti, che Rita Bernardini si riprenda presto perché certo 25 giorni in sciopero della fame so bene cosa possano voler dire". Lo ha affermato Emma Bonino ai microfoni di Radio radicale.