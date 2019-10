18 ottobre 2019- 17:38 Carceri: Caiazza, 'bomba ad orologeria, istituti pieni oltre ogni limite decenza'

Taormina (Messina), 18 ott. (Adnkronos) - "Lo scellerato abbandono, prima da parte del Governo Gentiloni e poi del Governo Conte gialloverde, della riforma dell’ordinamento penitenziario faticosamente costruita in due anni di lavoro degli Stati Generali della esecuzione penale ha innescato -lo abbiamo detto e denunciato in ogni modo- una bomba ad orologeria". Così, al congresso straordinario delle Camere penali, il Presidente dell'Ucpi Gian Domenico Caiazza. "L’ossessione carcero-centrica, l’idea corriva e sgrammaticata della certezza della pena intesa come pena solo carceraria sta riempiendo le carceri oltre ogni limite di decenza", ha aggiunto.