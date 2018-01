CARCERI: CON BERNARDINI IN 5.600 IN SCIOPERO FAME PER ORDINAMENTO PENITENZIARIO

31 gennaio 2018- 22:50

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - Sono più di 5.600 i detenuti e i loro familiari che fino a ora hanno aderito allo sciopero della fame, promosso da Rita Bernardini e dal Partito radicale, per chiedere alle commissioni Giustizia di Camera e Senato di approvare in tempi rapidi la riforma sull'ordinamento penitenziario. “Una mobilitazione –spiega Bernardini che è in sciopero della fame da nove giorni– che ha come obiettivo anche quello di chiedere al governo Gentiloni di recuperare con dei decreti integrativi alcune parti fondamentali della riforma che ancora non sono state approvate, come quella sul lavoro, sull’affettività e sui minori”.