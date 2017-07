CARCERI: DETENUTO AGGREDISCE AGENTE A BICOCCA, UILPA 'ESCALATION DI VIOLENZA'

17 luglio 2017- 12:56

Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - Un agente di polizia penitenziaria, F.A., in servizio presso la casa circondariale Bicocca, è stato colpito con una raffica di pugni da un detenuto di nazionalità italiana. L’episodio si è verificato sabato 15 luglio, durante il turno mattutino, al primo piano destro della sezione detentiva della struttura catanese. A darne notizia è il segretario nazionale della Uil Pubblica amministrazione Polizia penitenziaria, Armando Algozzino, sottolineando la necessità di "inasprire le pene per coloro che, ingiustificatamente, aggrediscono gli agenti nell’esercizio delle loro funzioni"."Un’esplosione di violenza totalmente priva di motivazioni – commenta il segretario – che segue un episodio verificatosi, sempre a Bicocca, un anno e mezzo fa ai danni di un altro poliziotto penitenziario. Siamo vicini alla famiglia dell’agente aggredito, una persona seria e stimata che attualmente si trova ricoverata in ospedale – conclude Algozzino – e ci auguriamo di non dovere commentare mai più episodi simili, che danno la misura delle condizioni estremamente disagiate che caratterizzano gli ambienti carcerari".