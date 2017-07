CARCERI: DETENUTO APPICCA FIAMME ALL'UCCIARDONE, 2 AGENTI USTIONATI

29 luglio 2017- 12:26

Palermo, 29 lug. (AdnKronos) - Tragedia sfiorata al carcere Ucciardone di Palermo dove due poliziotti penitenziari sono rimasti feriti nel tentativo di spegnere un incendio appiccato da un detenuto. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Uilpa Polizia penitenziaria Sicilia, ieri pomeriggio un uomo di nazionalità nordafricana avrebbe appiccato le fiamme nella sezione protetta del carcere, dando fuoco a diverse suppellettili e minacciando con una bomboletta spray gli agenti intervenuti. I poliziotti, quattro in totale, sono riusciti a mettere in salvo altrettanti detenuti, ma due di loro hanno riportato, però, ustioni di primo e secondo grado in faccia e alle braccia."Ancora una volta mentre tutti parlano di rieducazione, di amnistia, di indulti, di buonismo - dice Gioacchino Veneziano, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria Sicilia - solo la Polizia penitenziaria deve fronteggiare rischiando la propria vita per garantire la sicurezza l’ordine e la legalità. Speriamo che questi atti eroici non portino a qualcosa di più grave e che nessun poliziotto penitenziario possa subire più violenza da parte di chi ha violato le leggi dello Stato. Siamo certi - conclude - che l’Amministrazione locale possa dare segno di vicinanza proponendo agli operatori intervenuti il giusto riconoscimento".