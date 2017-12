CARCERI: DOMANI INIZIATIVA DEL DIGIUNO CONTRO L'ERGASTOLO

9 dicembre 2017- 19:10

Milano, 9 dic. (AdnKronos) - Si terrà domani, domenica 10 dicembre, il digiuno dei detenuti contro la pena dell'ergastolo. Molte persone dietro le sbarre attueranno, in occasione dell’anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani, un digiuno contro il fine pena mai. L’iniziativa è organizzata dall’associazione 'Liberarsi Onlus' per ricordare alla classe politica e all’opinione pubblica che in Italia esiste la "Pena di morte nascosta", come ha dichiarato, tra gli altri, anche Papa Francesco. Per l’occasione l’associazione ha pensato di coinvolgere, "anche parlamentari che si facciano promotori di un disegno di legge e che si attivino per farlo calendarizzare, uomini e donne di tutte le chiese e fedi religiose, istituzioni, esponenti della magistratura, dell’università, dell’avvocatura, intellettuali e personaggi del mondo dello spettacolo, ergastolani e loro familiari, semplici cittadini". L'invito è stato rivolto, con una lettera, anche il Pontefice. All'iniziativa aderisce, tra gli altri, anche l'Osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere Penali Italiane.