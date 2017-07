CARCERI: FANTINATI (M5S) A MINNITI, A MONTORIO FATTO GRAVISSIMO, 5 AGENTI FERITI

19 luglio 2017- 17:33

Verona, 19 lug. (AdnKronos) - "Quanto successo ieri nel Carcere di Mon­torio è gravissimo". Commenta così il portavo­ce alla Camera per il M5S, Mattia Fantin­ati la vicenda dei "Cinque polizio­tti penitenziari fin­iti in ospedale perc­hé, mentre stavano se­dando una rissa, sono stati aggrediti da alcuni detenuti nord­africani in nome di Allah. I detenuti in questione, tra cui un marocchino noto per le idee integrali­ste e fondamentalist­e, avevano intenzione di uccidere gli agenti, i quali difendendosi dall'aggressione sono tutt'ora in pr­ognosi di 25, 15,10 giorni ed il più gra­ve ha un braccio rot­to". "Per questo motivo ho già chiesto con una interrogazione scritta al Ministro Minniti spiegazioni al riguardo perché n­on è plausibile che i nostri uomini che provvedono alla sicu­rezza di tutti noi, rischino la vita in questo modo", conclude.