27 aprile 2018- 13:45 Carceri: Orlando, Parlamento dia parere su riforma penitenziaria

Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - "Ho lavorato in questi anni per dare una risposta" al problema delle carceri in Italia. "Un carcere che funziona male alle fine riproduce le gerarchie che ci sono fuori dal carcere, per questo confido ancora nel fatto che il Parlamento dia il parere definitivo sulla riforma penitenziaria". E' l'appello lanciato dal ministro della Giustizia Andrea Orlando intervenendo nel carcere Ucciardone di Palermo alla commemorazione di Pio La Torre. "Perché noi dobbiamo riconoscere quello che riconosce la Costituzione: cioè che si può cambiare dentro il carcere", ha concluso.