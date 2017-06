CARCERI: ORLANDO, SUICIDI IN CALO MA SFORZI PER STOP A FENOMENO ALLARMANTE /ADNKRONOS

25 giugno 2017- 11:58

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "A partire dal 2013 il numero di suicidi all'interno degli istituti penitenziari ha avuto un sensibile decremento. Tra il 2009 e il 2012, infatti, è stato sempre annualmente superiore a 55, con un picco di 63 nel 2011, mentre pari a 45 e 46 sono stati gli eventi degli anni 2007 e 2008. Grazie al miglioramento della situazione nei nostri penitenziari, il numero si è ridotto in maniera significativa, registrando 42 casi di suicidio nel 2013, 43 nel 2014, 39 nel 2015, 39 nel 2016 e 10 sino al 28 febbraio 2017". Lo sottolinea il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare della senatrice del Movimento 5 stelle Laura Bottici. "Sul piano comparativo, poi, l'Italia, secondo le statistiche ufficiali del Consiglio d'Europa, registra -scrive ancora il Guardasigilli- uno dei tassi più bassi di casi di suicidio. Nell'ultima rilevazione del 2013, si registra un tasso di 6,5 su 10.000 in Italia, 12,4 in Francia, 7,4 in Germania, 8,9 nel Regno Unito. I dati restano, in ogni caso, allarmanti e impongono un eccezionale sforzo dell'amministrazione penitenziaria, cui è demandata l'attuazione dei modelli di trattamento necessari alla prevenzione di ogni pericolo"."Alla luce delle analisi e delle riflessioni degli Stati generali dell'esecuzione della pena, il 3 maggio 2016, il ministro ha adottato una specifica 'direttiva sulla prevenzione dei suicidi', indirizzata al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, prescrivendo la predisposizione di un organico piano d'intervento per la prevenzione del rischio di suicidio delle persone detenute o internate, il puntuale monitoraggio delle iniziative assunte per darvi attuazione e la raccolta e la pubblicazione dei dati relativi al fenomeno".