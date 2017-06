CARCERI: ORLANDO, SUICIDI IN CALO MA SFORZI PER STOP A FENOMENO ALLARMANTE /ADNKRONOS (2)

25 giugno 2017- 11:58

(AdnKronos) - "In attuazione della direttiva, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria -ricorda ancora il ministro- ha predisposto un 'piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidiarie in ambito penitenziario', cui hanno fatto seguito circolari attuative trasmesse ai provveditorati regionali". "Le misure adottate dall'amministrazione penitenziaria attengono alla formazione specifica del personale, alla raccolta ed elaborazione dei dati ed all'aggiornamento progressivo dei piani di prevenzione. Sono state, inoltre, impartite istruzioni ai provveditorati regionali ed alle direzioni penitenziarie per la conclusione di intese con Regioni e servizi sanitari locali, al fine di intensificare gli interventi di diagnosi e cura, nonché l'attuazione di misure di osservazione e rilevazione del rischio". "L'amministrazione ha anche operato sul piano dell'organizzazione degli spazi e della vita penitenziaria, con incentivazione di forme di controllo dinamico volte a limitare alle ore notturne la permanenza nelle celle, in modo da rendere agevole l'osservazione della persona in ambiente comune e ridurre le condizioni di isolamento".