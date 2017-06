CARCERI: ORLANDO, SUICIDI IN CALO MA SFORZI PER STOP A FENOMENO ALLARMANTE /ADNKRONOS (3)

25 giugno 2017- 11:58

(AdnKronos) - "Allo stesso scopo, sono state adottate -spiega ancora il Guardasigilli- misure volte a facilitare, anche attraverso l'accesso protetto ad internet, i contatti con i familiari. Il 3 marzo 2017, inoltre, si è svolta presso il Ministero una riunione nel corso della quale il ministro ha incontrato, con il capo di gabinetto, tutti i referenti centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria, al fine di fare il punto sulle modalità di esecuzione, al livello locale prossimo agli istituti penitenziari, delle disposizioni contenute nella direttiva sulla prevenzione dei suicidi e sollecitarne, ove necessario, la completa e rapida attuazione". "Sono state, inoltre, programmate attività di monitoraggio e verifica periodica degli interventi di prevenzione delineati, attività che saranno svolte istituto per istituto. Con la riunione si è dato l'avvio ad un tavolo in convocazione permanente, che esaminerà costantemente i dati relativi allo stato di attuazione della direttiva che ogni referente è tenuto a raccogliere ed a trasmettere attraverso apposito monitoraggio". "Le successive riunioni del tavolo, a partire dalla prima, si svolgono con stringente cadenza periodica. L'azione sin qui intrapresa -conclude Orlando- risulterà ulteriormente rafforzata dalle misure contenute nella riforma dell'ordinamento penitenziario, che consentirà di introdurre strumenti adeguati per garantire una funzione davvero recuperatoria e risocializzante, in chiave costituzionalmente orientata, all'esecuzione penale"