CARCERI: PAGLIARELLI PALERMO INTITOLATO AD ANTONIO LORUSSO

27 dicembre 2017- 15:42

Palermo, 27 dic. (AdnKronos) - Il carcere dei Pagliarelli di Palermo sarà intitolato ad Antonio Lorusso, l'appuntato della Polizia Penitenziaria assassinato il 5 maggio del 1971, in via Cipressi, a Palermo, insieme al Procuratore Pietro Scaglione (primo magistrato ucciso dalla mafia e insignito della medaglia d'oro al merito della redenzione sociale per il suo impegno umanitario sul tema delle carceri). Venerdì 29 dicembre alle ore 11 si svolgerà, a Palermo, la cerimonia di intitolazione della Casa circondariale Pagliarelli di Palermo all'appuntato del Corpo degli Agenti di custodia, Antonio Lorusso. Tra gli altri, saranno presenti Santi Consolo, capo Dipartimento amministrazione penitenziaria; Antonio Scaglione, figlio del magistrato assassinato e i figli dell'agente Lorusso, Felice e Salvatore. Antonio Lorusso nacque a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, il 22 agosto del 1929, aveva 42 anni di età, era sposato con Maria Dora Medico (oggi deceduta) e aveva due bambini, Felice e Salvatore. Il Procuratore della Repubblica Scaglione, in una nota del 1964 indirizzata all'Amministrazione carceraria di Palermo, scrisse parole di elogio: "Significo che l'agente Antonio Lorusso espleta le mansioni commessegli dando quotidianamente prova di spiccata capacità, di moltissima operosità e di irreprensibile condotta. Dotato di proprio intuito, disciplinato e riguardoso, si distingue per encomiabile attaccamento al dovere, e per lo zelo e la precisione con cui disimpegna i vari incarichi affidatigli. Per tali doti si è meritato la stima e la considerazione personale".