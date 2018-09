26 settembre 2018- 14:58 Carceri: Sala, lavoro detenuti va retribuito

Milano, 26 set. (AdnKronos) - Retribuire il lavoro dei detenuti. Questo l'appello del primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, rivolto agli imprenditori e a quanti sosterranno il 'Programma 21210 lanciato dal ministero della giustizia per l'inclusione sociale dei detenuti che saranno coinvolti in progetti di lavoro extra moenia, presentato oggi al carcere di San Vittore. "La situazione di Milano è un po' speciale, per vari motivi" ha ricordato Sala: "il primo è che si arriva a questo protocollo dopo una serie di esperienze che sono state fatte, come ad esempio Expo. Abbiamo comunque sempre cercato, di impiegare i detenuti, ad esempio per spalare la neve, all'Idroscalo per il verde. Dopo Expo abbiamo continuato e ora c'è questo passaggio molto positivo del coinvolgimento di una grande impresa privata (Lendlease) internazionale". "Ma c'è un secondo aspetto importante: possiamo garantire tante opportunità lanciando iniziative urbanistiche. Attenzione però - avverte Sala -il lavorio va sempre retribuito". Di qui l'invito a "trovare formule" e alle imprese" a dare un segno: non è lavoro di serie B, ma di serie A. Un appello anche alle forze sindacali e a tutti quelli che vogliono partecipare a questo progetto. Io assicuro il massimo impegno per Milano. Del resto siamo figli di Beccaria che parlava della certezza della pena e della rieducazione. Sono figlio di Beccarie: le tradizioni sono il cardine della Milano del presente e del futuro".