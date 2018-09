26 settembre 2018- 14:41 Carceri: siglato a Milano protocollo per inclusione sociale detenuti

Milano, 26 set. (AdnKronos) - Un protocollo di intesa, denominato Programma '2121' e finalizzato a valorizzare attraverso la formazione e il lavoro l'inclusione sociale dei detenuti nelle carceri della Lombardia, è stato siglato oggi a Milano, nella casa circondariale di San Vittore, dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, dal sindaco di Milano Giuseppe Sala e da altri attori coinvolti nel progetto, quali Arexpo, Lendlease, Anpal, Fits, Fondazione Triulza, Milano Santa Giulia, Plusvalue. Il progetto è promosso dal dipartimento di amministrazione penitenziaria e dal tribunale di sorveglianza di Milano.Il documento stabilisce i principi e gli obiettivi del programma per dare vita a un progetto della durata di tre anni per la gestione della pena extra moenia o per misure alternative alla detenzione. Tra gli obiettivi, consentire ai detenuti di imparare un mestiere poi spendibile sul mercato del lavoro; ridurre i costi del sistema penitenziario; ridurre la povertà e la esclusione sociale, spesso alla base della recidiva; ottemperare agli obiettivi Ue, sviluppare modelli di vita socialmente accettabili e ridurre la criminalità contemporaneamente incrementando al sicurezza. "Questo progetto, che il ministero sta cercando di portare avanti anche in altre realtà territoriali - ha spiegato Bonafede - nasce dall’idea di dare una prospettiva a un settore che spesso è lasciato ai margini e che invece va riportato al centro del dibattito. Un investimento che dà sicurezza a chi sta fuori dal carcere e anche al detenuto".