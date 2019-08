5 agosto 2019- 22:21 Carico auto troppo 'ingombrante', multato in autostrada /FOTO

Vibo Valentia, 5 ago. - (AdnKronos) - Difficile passare inosservati quando si viaggia con un carico troppo 'ingombrante'. Ma è proprio ciò che è accaduto nella tarda mattinata di oggi sull'Autostrada A/2 nei pressi dello svincolo per S. Onofrio (Vibo Valentia) dove una pattuglia della Polizia Stradale di Vibo Valentia ha fermato un'autovettura Volkswagen Sharan diretta a sud. Ad attirare l'attenzione degli agenti, oltre alle dimensioni particolarmente voluminose del bagaglio trasportato sul tetto della vettura, è stato l'insolito carico costituito da qualche valigia, un materasso, due biciclette ed una motozappa. Gli agenti non hanno potuto fare a meno di verbalizzare all'indisciplinato conducente, la sporgenza del carico fuori della sagoma del veicolo, oltre i limiti consentiti dalla legge nonché l'errata sistemazione del carico stesso.Una scorretta disposizione dei bagagli sul veicolo, infatti, oltre a limitare la visibilità degli altri conducenti e a compromettere la stabilità del mezzo, può costituire, in caso di caduta o di dispersione, un serio pericolo per la circolazione.