8 gennaio 2019- 15:11 Carige: Anzaldi, 'notizia del giorno ma non per Tg1 e Tg3'

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "Carige apre tutti i siti ed è in cima ai trend social, c'è anche sospetto conflitto interessi Conte: è la notizia del giorno ma non per Tg1 e Tg3, che aprono su altro. Ecco perché Di Maio e M5s volevano nominare nuovi direttori, ecco cosa significa controllare informazione Rai". Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai.