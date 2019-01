8 gennaio 2019- 19:11 Carige: Boschi a governo, 'no ipocrisie, fate quello che abbiamo fatto noi'

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Il decreto approvato ieri dal Cdm "riprende in toto il decreto Gentiloni su Mps. E' un decreto che va bene", il problema è sono gli attacchi ai governi Pd "per aver fatto la stessa cosa che state facendo voi oggi". Lo ha detto Maria Elena Boschi, ospite di Sky tg24 con il leghista Claudio Borghi, sul caso Carige. "State facendo la stessa identica cosa e, per fortuna, perchè quella banca e quel territorio vanni salvati. Quindi non siate così ipocriti da dire che state facendo una cosa diversa".