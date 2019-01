8 gennaio 2019- 19:01 Carige: Boschi, 'Di Maio in difficoltà, non sa come dirlo a elettori'

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "Io credo che Di Maio sia in grossa difficolta perché non sa come spiegare ai suoi elettori, a cui ha detto che non avrebbe mai salvato una banca e non avrebbe mai usato soldi pubblici per farlo, che invece lo ha fatto proprio ieri con un copia e incolla del decreto Gentiloni e le risorse messe da parte dal governo in caso di necessità". Lo ha detto Maria Elena Boschi a SkyTg24 Economia.