7 gennaio 2019- 22:34 Carige: Conte, approvato dl con le più ampie garanzie per risparmiatori

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - "Il Governo, nel Consiglio dei ministri di questa sera, ha approvato un decreto legge che interviene a offrire le più ampie garanzie di tutela dei diritti e degli interessi dei risparmiatori della banca Carige in modo da consentire all'amministrazione straordinaria di recente insediata di perseguire in piena sicurezza il processo di consolidamento patrimoniale e di rilancio delle attività dell'impresa bancaria". Ad annunciarlo è il Premier, Giuseppe Conte, in una nota diffusa al termine del Consiglio dei ministri.