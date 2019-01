9 gennaio 2019- 12:12 Carige: Di Maio a commissari, pubblicare elenco debitori

Roma, 9 gen. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - "Chiederò formalmente, e lo faccio ora pubblicamente, ai commissari di Carige di pubblicare l'elenco dei debitori della banca. Vogliamo capire per chi e per quali ragioni Carige è stata ridotta in quello stato, se c'è un caso De Benedetti come per Mps". Lo dice in una intervista all'Adnkronos il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio."Se i commissari non vorranno farlo - rincara la dose Di Maio - chiederò alla presidente della commissione Finanze della Camera, Carla Ruocco, di convocarli ed esigere l'elenco in sede parlamentare. Tutti devono sapere perché Carige versa in queste condizioni, di chi sono le responsabilità".