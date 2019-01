9 gennaio 2019- 12:02 **Carige: Di Maio, nazionalizzazione unica strada per M5S*

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Sul caso Carige, quel che posso dire è che crediamo nella nazionalizzazione, l'unico intervento che si può fare, l'unica strada percorribile per il M5S. Il popolo sovrano si riappropria delle banche: questo è il primo caso in Europa in cui ci riprendiamo" un istituto di credito "per dare prestiti alle imprese e mutui più agevolati alle famiglie". Così Luigi Di Maio, all'Adnkronos, interviene nel dibattuto sul caso Carige.Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico risponde anche alle accuse di 'copia incolla' dei dl Gentiloni su Mps e Banche venete. "Non ho mai visto una svista simile sui giornali, mi spiace che anche Mentana ci sia caduto - afferma - La prima pagina del dl è uguale perché, come in tutti i decreti, ci sono i richiami alle norme esistenti".