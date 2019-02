27 febbraio 2019- 19:30 Carige: Fabi, no a licenziamenti e chiusura indiscriminata sportelli

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - "No ai licenziamenti, no alla mobilità selvaggia, no alla chiusura indiscriminata di sportelli, no alla distruzione di una banca per darla in pasto a un fondo speculativo, sì a prepensionamenti e pensionamenti volontari. Questa è la posizione intransigente della Fabi espressa oggi ai tre commissari. Siamo disponibili ad aprire un confronto solo se non si parla di licenziamenti. Il commissario Fabio Innocenzi, messo sotto pressione dai segretari generali dei sindacati, ha escluso licenziamenti, ma verificheremo nei fatti". Ad affermarlo in una nota è il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni.