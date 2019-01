8 gennaio 2019- 16:34 Carige: Gelmini, 'sortita Grillo su fedina penale depistaggio'

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "'Fedina penale eletti online come in Francia’: eccola, puntuale come un orologio svizzero, la nuova sortita di Beppe Grillo per sviare l’attenzione mediatica dai guai del governo. Il salvataggio di Carige crea imbarazzi? No problem, ci pensa Beppe depistaggio”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.