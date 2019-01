9 gennaio 2019- 13:55 Carige: Martina, 'gravissimo atteggiamento nebuloso Conte'

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Trovo gravissimo l'atteggiamento nebuloso del premier Conte rispetto ai rapporti con alcuni soci Carige. Non voglio essere come loro, non ci grillizzeremo e non faremo una campagna propagandistica con i loro toni. Dico solo: Conte chiarisca perché i contorni di questa vicenda sono oscuri". Lo ha detto Maurizio Martina al Corriere Live.