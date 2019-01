7 gennaio 2019- 22:59 **Carige: possibile ricapitalizzazione pubblica a scopo precauzionale**

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - In considerazione degli esiti del recente esercizio di stress cui la banca è stata sottoposta, viene inoltre prevista la possibilità per Carige di accedere, attraverso una richiesta specifica, a una ricapitalizzazione pubblica a scopo precauzionale, volta a preservare il rispetto di tutti gli indici di patrimonializzazione anche in scenari ipotetici di particolare severità e altamente improbabili (cosiddetti scenari avversi dello stress test). E' quanto prevede il dl varato stasera dal Governo.